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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugen gesucht

Saale-Holzland (ots)

Im Zeitraum vom 19.04.26, 20:20 Uhr bis 20.04.26, 04:45 Uhr wurden in Crossen an der Elster, in der Straße der Stahlwerker vor dem Eingang Nr. 12 bei einem Pkw Skoda alle vier Reifen zerstochen. Weitere Fahrzeuge waren von der Sachbeschädigung nicht betroffen.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen diesbezüglich gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei im Saale-Holzlandkreis zu melden (pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de, 0361-5743 56100).

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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