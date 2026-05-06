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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Motorradfahrer bei Unfall auf der B87 schwer verletzt

Weimar/Weimarer Land (ots)

Ein Motorradfahrer ist am Dienstagabend bei einem Verkehrsunfall auf der B87 schwer verletzt worden. Der Fahrer war gegen 18:16 Uhr aus Richtung Kranichfeld kommend in Richtung Barcheld unterwegs, als es nach bisherigen Erkenntnissen aufgrund eines technischen Defekts an seinem Kraftrad zu Problemen während der Fahrt kam. Das Motorrad geriet ins Schlingern, woraufhin der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. In der Folge kam das Motorrad nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Leitplanke. Der Fahrer erlitt dabei schwere Verletzungen. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Am Motorrad entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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