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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Polizei ermittelt nach häuslicher Gewalt in Hermsdorf

Saale-Holzland (ots)

Wegen des Verdachts der häuslichen Gewalt ermittelt die Polizei seit Dienstagabend gegen einen 26-jährigen Mann aus Hermsdorf. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es in einer gemeinsamen Wohnung in der Eisenberger Straße zu einer Streitigkeit zwischen dem Mann und seiner ehemaligen Lebensgefährtin. Im Verlauf der Auseinandersetzung soll der 26-Jährige der Frau mit der Faust in den Bauch geschlagen haben. Die 23-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Die Polizei war mit mehreren Streifenwagen im Einsatz. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zudem sprachen die Beamten eine Wohnungsverweisung sowie ein zehntägiges Kontaktverbot aus. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen reagierte ein Drogentest bei dem Tatverdächtigen positiv auf THC.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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