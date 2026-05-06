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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Manipulierte Kennzeichen und Anscheinswaffe festgesellt

Saale-Holzland (ots)

Polizeibeamte stellten am Dienstagabend in Kahla ein Fahrzeug mit manipulierten Kennzeichen sowie eine sogenannte Anscheinswaffe fest. Eine Zeugin hatte beobachtet, wie ein 18-jähriger Mann mit einem Ford Kuga einen Parkplatz im Badweg befuhr und anschließend Kennzeichentafeln an einem dort abgestellten VW Passat anbrachte. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass die Kennzeichen nicht zu dem außer Betrieb gesetzten Fahrzeug gehörten. Im Rahmen der weiteren Maßnahmen durchsuchten die Beamten den Ford Kuga. Dabei fanden sie im Handschuhfach eine täuschend echt aussehende Schusswaffe, bei der es sich um ein Reizstoffsprühgerät in Waffenoptik handelte. Das Gerät lag zugriffsbereit im Fahrzeug. Die Kennzeichen, die Anscheinswaffe sowie weitere Beweismittel wurden sichergestellt. Gegen den 18-Jährigen wird nun unter anderem wegen Urkundenfälschung sowie eines Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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