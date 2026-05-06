Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Auf frischer Tat

Jena (ots)

Ein Zeuge beobachtete Dienstagabend in der Bachstraße mehrere Jugendliche dabei, wie sie Graffitis auf dem ehemaligen Universitätsgelände anbrachten und informierte die Polizei. Diese traf schnell ein und konnte die Täter vor Ort stellen. Nach Aufnahme der Personalien stellte sich heraus, dass ein Täter erst 13 Jahre alt war, der andere 14 Jahre. Nach der Anzeigenaufnahme wurden beide an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Die beiden Jungs sprühten neben unleserlichen Tags auch einen Slogan mit politischem Hintergrund. Dem 14-jährigen Täter erwartet nun ein Verfahren wegen Sachbeschädigung. Der 13-jährige ist noch als schuldunfähig einzustufen.

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