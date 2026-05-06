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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Großeinsatz in Jena: Spezialkräfte überwältigen bewaffneten Mann nach Bedrohungslage

Jena (ots)

Am Dienstagabend, kurz nach 18:15 Uhr, kam es in einer Wohngruppe in Jena zu einem Großaufgebot der Polizei. Vorausgegangen war die Bedrohung eines Mitbewohners durch einen 38-jährigen Bewohner der Einrichtung. Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich der Mann in einem psychischen Ausnahmezustand und bedrohte einen Mitbewohner verbal mit dem Tode. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte bewaffnete sich der Betroffene mit einer Machete und einem Pfefferspray und zog sich anschließend in seine Wohnung zurück. Auf Ansprache der Polizei reagierte er zunächst nicht. Da eine Gefährdungslage nicht ausgeschlossen werden konnte, wurden umfangreiche Sicherungsmaßnahmen eingeleitet. Unter anderem kamen Spezialkräfte des Landeskriminalamtes Thüringen - konkret das Sondereinsatzkommando sowie die Verhandlungsgruppe - zum Einsatz. Angrenzende Wohnungen wurden vorsorglich geräumt, mehrere Bewohner zeitweise betreut. Im weiteren Verlauf gelang es den Spezialkräften, den Mann gegen 01:00 Uhr zu überwältigen. Dabei leistete dieser erheblichen Widerstand. Weitere Personen befanden sich während des Einsatzes nicht in der Wohnung. Verletzt wurde nach aktuellem Stand niemand. Der Betroffene wurde anschließend einer medizinischen Betreuung zugeführt. Gegen den 38-jährigen wird nun wegen Bedrohung ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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