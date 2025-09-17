Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Jogger unvermittelt mit Messer angegriffen: Festnahme von mutmaßlich verwirrtem Mann; Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Lohfelden (Landkreis Kassel):

Am gestrigen Dienstagabend wurden die Polizei und Rettungskräfte gegen 18:45 Uhr in die Talstraße in Lohfelden gerufen, nachdem es dort auf der Straße zu einem Angriff mit einem Messer auf einen Jogger gekommen war. Der mutmaßliche Täter, ein 26-jähriger Mann aus dem Landkreis Kassel, konnte von den hinzugeeilten Streifen in Tatortnähe festgenommen werden. Das Opfer, ein 35-jähriger Mann aus dem Landkreis Kassel, erlitt schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen und wurde zur Behandlung in ein Kasseler Krankenhaus gebracht. Wie die bisherigen Ermittlungen ergaben, war der für den Jogger unbekannte Mann auf ihn zugelaufen und hatte ihn völlig unvermittelt mit dem Messer angegriffen, indem er damit in seine Richtung schlug. Der 35-Jährige hatte daraufhin die Hände schützend vor seinem Körper gehalten, wobei er schwere Verletzungen an einer Hand erlitt, der Täter aber schließlich von ihm abließ und wegrannte. Passanten eilten dem verletzten Opfer zur Hilfe und alarmierten umgehend den Rettungsdienst.

Die Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo ermitteln nun wegen schwerer Körperverletzung. Der festgenommene Tatverdächtige, der auf die Polizisten einen verwirrten Eindruck machte, wurde am Abend in das Polizeigewahrsam eingeliefert. Das Motiv des Angriffs auf den ihm unbekannten Mann ist bislang noch unklar, es kann aber nicht ausgeschlossen werden, dass die psychische Verfassung des 26-Jährigen bei der Tat eine Rolle gespielt hat. Daher wird aktuell geprüft, ob eine vorläufige psychiatrische Begutachtung des Tatverdächtigen angeordnet wird.

Die Beamten des K 11 bitten Zeugen der Tat, die bei der Polizei noch nicht bekannt sind, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

