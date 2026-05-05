Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ein tierischer Ausflug

Weimar (ots)

Am heutigen Tag, gegen 11:00 Uhr kam es im Bereich der Rollgasse in Weimar zu einem eher ungewöhnlichen Einsatz für Polizei und Bürger. Eine Entenmutter hatte sich gemeinsam mit ihren sechs Küken dazu entschieden, einen Ausflug in Richtung Innenstadt zu unternehmen - vielleicht für einen Einkaufsbummel? Mehrere aufmerksame Bürger versammelten sich kurzerhand mit Kartons, um die kleinen Ausreißer einzufangen und vor dem Straßenverkehr zu schützen. Gemeinsam gelang es schließlich, die Küken vorübergehend in Sicherheit zu bringen. Die Entenmutter beobachtete das Geschehen lautstark aus der Luft.

Im weiteren Verlauf wurde die tierische Familie unter Begleitung der Helfer in Richtung des nahegelegenen Teiches im Weimarhallenpark gebracht. Dort sollen Mutter und Nachwuchs künftig wieder in ruhigerer Umgebung ihren Alltag verbringen können.

Die Polizei wurde letztlich nicht mehr benötigt, zeigte sich jedoch erfreut über das Engagement der Bürger. Der Einsatz konnte mit einem "Happy End" für alle Beteiligten beendet werden - und die Entenfamilie dürfte ihren Ausflug in die Innenstadt so schnell nicht vergessen.

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