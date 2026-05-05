LPI-J: Wildunfall bei Kromsdorf
Kromsdorf (ots)
Gestern, gegen 21:30 Uhr überquerte kurz vor dem Ortseingang von Kromsdorf ein Reh die Straße. Ein heranfahrender 39-jähriger Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß mit dem Tier zusammen. Das Reh überlebte den Unfall und lief über ein Feld davon. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt. An seinem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro.
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