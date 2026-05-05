LPI-J: Wildunfall bei Kromsdorf

Raststätte Teufelstal (ots) - Nach den umfangreichen Ermittlungen und Festnahmen von drei Tätern nach der schweren Gewalttat in Hessen vom 30.04.2026 auf den 01.05.2026, wurden nun auch gegen die zwei Mittäterinnen durch das AG Gera Haftbefehle erlassen und diese in Vollzug gesetzt. Beide befinden sich in einer Justizvollzugsanstalt. Da die Ermittlungen noch in den ...

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