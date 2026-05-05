LPI-J: 13-Jähriger klaut in Supermarkt
Apolda (ots)
Im Supermarkt in der Utenbacher Straße in Apolda wurde gestern ein 13-Jähriger dabei beobachtet, wie er sich Schokolade in seine Gürteltasche steckte. Während seine Freunde ihren Waren bezahlten, verließ der 13-Jährige den Kassenbereich ohne zu bezahlen. Die Polizei wurde hinzugerufen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahme wurde der Jugendliche seiner Mutter übergeben. Eine entsprechende Anzeige wurde erstattet.
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