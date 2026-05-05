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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Schulhof mit Graffiti beschmiert

Weimar/Weimarer Land (ots)

Im Tatzeitraum vom 02.05.2026, 09:00 Uhr - 06.05.2026, 06:40 Uhr begaben sich unbekannte Täter widerrechtlich auf einen Schulhof Am Ettersberg im Ortsteil Berlstedt. Auf dem Schulhof wurden mehrere Sitzgelegenheiten sowie eine Tischtennisplatte mit roter und silberner Farbe beschmiert. Dabei hatten zwei Graffitis einen verfassungswidrigen Inhalt. Weitere, sogenannte "Tags" hatten Fußballbezug. Der Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen nimmt die Kriminalpolizei in Weimar entgegen (kps.weimar@polizei.thueringen.de, 03643 882 - 0).

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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