Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Hoher Sachschaden bei Einbruch in Firma

Saale-Holzland (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag, konkret am 05.05.2026, gegen 02:27 Uhr begaben sich unbekannte Täter zu einer Firma in Laasdorf. Hier hoben sie den Zaun hinter Firma aus und verschafften sich so Zutritt zum Grundstück. In der weiteren Folge brachen sie gewaltsam in das Firmengebäude ein und entwendeten hier ein technisches Gerät im Wert von 50 Euro. Deutlich höher ist dabei der Sachschaden ausgefallen. Der beläuft sich auf mindestens 3000 Euro.

Sollten Zeugen sachdienliche Hinweise geben können, so wird um Kontaktaufnahme mit der Kriminalpolizei Jena gebeten (03641 - 810, kpi.jena@polizei.thueringen.de).

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell