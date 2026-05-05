Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Handyreparatur endet in Hausverbot

Jena (ots)

Zwei weiblichen Personen im Alter von 26 und 20 Jahren befanden sich gestern in einem Einkaufszentrum in der Innenstadt Jenas. In einem Geschäft für Mobiltelefone geraten sie in Streit in Bezug auf eine Handyreparatur. Da dieser nicht befriedet werden konnte, wurden beide des Hauses verwiesen. Der Aufforderung kamen sie jedoch nicht nach und die Polizei musste hinzugerufen werden. Diese erteilte einen Platzverweis und ermittelt nun wegen Hausfriedensbruch.

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