Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pflanzenschutzmittel im Wert von 60000 Euro entwendet

Saale-Holzland (ots)

Montagmorgen konnten Mitarbeiter einer Agrargenossenschaft in Graitschen auf der Höhe ihren Augen nicht trauen, als sie einen Blick in eine Lagergarage warfen. Diese war aufgebrochen und es fehlte eine beträchtliche Menge an Maissaat und Pflanzenschutzmittel. Dabei muss das Beutegut im Gesamtwert auf mindestens 60 000 Euro geschätzt werden. Der Tatzeitraum erstreckt sich vom 30.04.2026, 14:00 Uhr bis Montag, den 04.05.2026, 07:00 Uhr.

Zeugen, welche im Tatzeitraum verdächtige Beobachtung in Form von Personen- oder Fahrzeugbewegungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Jena zu melden (03641 - 810, kpi.jena@polizei.thueringen.de).

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