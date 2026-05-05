Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Schmuck nach Trickdiebstahl entwendet

Jena (ots)

Montagmittag begaben sich zwei unbekannte männliche Täter zu einem Wohnhaus in der Wöllnitzer Straße in Jena. Hier verschafften sie sich unter dem Vorwand einer Paketlieferung Zugang zum Objekt. Während ein Täter den 54-jährigen Geschädigten in ein Gespräch verwickelte, begibt sich der andere Täter in die offene Einliegerwohnung und entwendet hier diversen Schmuck im Wert von 500 Euro. Beide Täter sollen bei ihren Handlungen eine Warnweste getragen haben.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei vor Trickdiebstählen. Täter nutzen häufig überraschende und hilfsbedürftig wirkende Situationen, um sich Zugang zu Wohnungen oder Eigentum von Opfern zu verschaffen. Dabei geben sie sich beispielsweise als Handwerker, Amtspersonen Mitarbeiter von Versorgungsunternehmen oder wie hier, Paketzusteller aus oder täuschen Notlagen vor.

Seien sie stets misstrauisch gegenüber unbekannten Personen und lassen sie niemanden ungeprüft in ihre Wohnung. Ziehen sie im Zweifel Angehörige, Nachbarn oder die Polizei hinzu. Übergeben sie kein Bargeld oder Wertgegenstände an fremde Personen.

Sollten sie entsprechende Beobachtungen machen oder selbst betroffen sein, wenden sie sich umgehend an die Polizei.

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