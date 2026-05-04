Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Sitzerhöhung aus Styropor angezündet

Weimar/Weimarer Land (ots)

Am frühen Morgen des 04.05.2026 wurde der Polizei in Weimar gegen 04:30 Uhr ein Brandgeschehen auf dem Ilmtal-Radweg zwischen Buchfart und Hetschburg gemeldet. Nach bisherigen Erkenntnissen waren zwei Personen zu Fuß von Buchfart in Richtung Hetschburg unterwegs, als sie von unbekannten Tätern mit Taschenlampen verfolgt wurden. Kurz darauf nahmen sie das Werfen eines brennenden Gegenstands wahr, woraufhin es im Nahbereich zu einem Feuer kam. Die beiden Personen entfernten sich daraufhin zügig vom Ort des Geschehens. Bei der Überprüfung vor Ort stellte sich heraus, dass eine Kindersitzerhöhung aus Styropor auf dem Radweg entzündet worden war. Diese schmolz durch die Hitze vollständig und verteilte sich teilweise auf der Asphaltoberfläche. Eine Gefahr für Personen oder umliegende Gebäude bestand nicht, da sich keine Bebauung in unmittelbarer Nähe befindet. Eine rückstandslose Entfernung vom Asphalt war nicht erfolgreich. Hinweise auf die bislang unbekannten Täter liegen derzeit nicht vor. Die Polizei in Weimar hat die Ermittlungen aufgenommen.

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