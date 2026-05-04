Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zwei Personen nach Angriffen verletzt

Weimar (ots)

Am 03.05.2026 kam es gegen 20:30 Uhr auf einem Radweg entlang der Ernst-Busse-Straße in Weimar zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Nach bisherigen Erkenntnissen sprachen eine 39-jährige Frau und ein 38-jähriger Mann zwei junge Männer an, welche auf Höhe eines dortigen Hotels Blumen abschnitten. In der Folge eskalierte die Situation: Eine männliche Person griff die 39-jährige Frau körperlich an, packte sie an der Kleidung und schlug sie im Hals- bzw. Kinnbereich. Als sich die Geschädigte wehrte, zog der Angreifer einen gefährlichen Gegenstand und verletzte sie leicht an der Hand. Der 28-jährige Mann, der schlichtend eingreifen wollte, wurde im weiteren Verlauf von der zweiten männlichen Person mehrfach mit der Faust gegen den Oberkörper geschlagen. Anschließend entfernten sich die beiden Tatverdächtigen in Richtung "Unterm Gänseholze". Die Geschädigten erlitten leichte Verletzungen. Eine medizinische Versorgung vor Ort war nicht erforderlich Die Polizei konnte im Rahmen der Ermittlungen zwei Tatverdächtige bekannt machen. Die Ermittlungen wegen Körperverletzung sowie gefährlicher Körperverletzung dauern an. Zeugen werden gebeten, sich bei der PI Weimar zu melden (03643 882 - 0, pi.weimar@polizei.thueringen.de).

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