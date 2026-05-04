PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zwei Personen nach Angriffen verletzt

Weimar (ots)

Am 03.05.2026 kam es gegen 20:30 Uhr auf einem Radweg entlang der Ernst-Busse-Straße in Weimar zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Nach bisherigen Erkenntnissen sprachen eine 39-jährige Frau und ein 38-jähriger Mann zwei junge Männer an, welche auf Höhe eines dortigen Hotels Blumen abschnitten. In der Folge eskalierte die Situation: Eine männliche Person griff die 39-jährige Frau körperlich an, packte sie an der Kleidung und schlug sie im Hals- bzw. Kinnbereich. Als sich die Geschädigte wehrte, zog der Angreifer einen gefährlichen Gegenstand und verletzte sie leicht an der Hand. Der 28-jährige Mann, der schlichtend eingreifen wollte, wurde im weiteren Verlauf von der zweiten männlichen Person mehrfach mit der Faust gegen den Oberkörper geschlagen. Anschließend entfernten sich die beiden Tatverdächtigen in Richtung "Unterm Gänseholze". Die Geschädigten erlitten leichte Verletzungen. Eine medizinische Versorgung vor Ort war nicht erforderlich Die Polizei konnte im Rahmen der Ermittlungen zwei Tatverdächtige bekannt machen. Die Ermittlungen wegen Körperverletzung sowie gefährlicher Körperverletzung dauern an. Zeugen werden gebeten, sich bei der PI Weimar zu melden (03643 882 - 0, pi.weimar@polizei.thueringen.de).

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 04.05.2026 – 10:35

    LPI-J: Wildunfall mit Schwarzwild

    Saale-Holzland (ots) - Der 56-jährige Fahrer eines Renault-Megane befuhr in den frühen Morgenstunden am Montag die L1075 von Schlöben kommend kommend in Richtung Ilmitz. Hier überquerte fortfolgend Scharzwild die Fahrbahn und es kommt zum Zusammenstoß zwischen den Tieren und dem Pkw. Am Pkw entstand Sachschaden. Das Schwarzwild verendete noch vor Ort. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641-81-1503 E-Mail: ...

    mehr
  • 04.05.2026 – 10:35

    LPI-J: Räucherofen fängt Feuer

    Saale-Holzland (ots) - Am 03.05.2026 kam es gegen 21:40 Uhr in Bürgel auf einem Privatgelände in einem Nebengebäude zu einem Brandgeschehen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde in dem Gebäude ein Räucherofen zum Kalträuchern (18 Grad) von Würsten betrieben. Dabei brach aus bislang ungeklärter Ursache ein Feuer im Bereich des Ofens aus. In der Folge wurde eine Decke zum Dachboden leicht beschädigt und verrußt. Personen wurden nicht verletzt. Der entstandene ...

    mehr
  • 04.05.2026 – 10:30

    LPI-J: Ladendieb an Tankstelle gestellt

    Jena (ots) - Sonntagmorgen stellten Mitarbeiter einer Tankstelle in der Camburger Straße in Jena einen vermeintlichen Ladendieb fest. Dieser betrat den Verkaufsraum der Tankstelle und versuchte hier, 5 alkoholische Getränkedosen in einem mitgeführten Warenkorb zu verbergen. An der Kasse bezahlte der 44-jährige dann nur eine Apfelschorle. Nach Ansprache gab er das Beutegut heraus und verließ die Tankstelle. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren