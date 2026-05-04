LPI-J: Wildunfall mit Schwarzwild
Saale-Holzland (ots)
Der 56-jährige Fahrer eines Renault-Megane befuhr in den frühen Morgenstunden am Montag die L1075 von Schlöben kommend kommend in Richtung Ilmitz. Hier überquerte fortfolgend Scharzwild die Fahrbahn und es kommt zum Zusammenstoß zwischen den Tieren und dem Pkw. Am Pkw entstand Sachschaden. Das Schwarzwild verendete noch vor Ort.
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