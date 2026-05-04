Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Reste von Starkstromkabeln entwendet

Jena (ots)

Am Sonntag wurde der Polizei in Jena gegen 23:00 Uhr ein möglicher Diebstahl auf einer Baustelle in der Stadtrodaer Straße gemeldet. Nach bisherigen Erkenntnissen fanden Mitarbeiter des Jenaer Nahverkehrs vor Ort eine Tüte mit Kabeln sowie weitere Utensilien. Zudem wurde eine männliche, dunkel gekleidete Person beobachtet, die sich vom Ereignisort in unbekannte Richtung entfernte.

Bei der anschließenden Kontrolle konnten in der Nähe eines frei zugänglichen Bauschuttcontainers mehrere kurze Kabelreste festgestellt werden. Der Container gehört zu einer Baustelle, auf der derzeit keine Arbeiten stattfinden. Zeugen gaben an, am Abend eine männliche Person mit Kabeln in der Hand gesehen zu haben, die nicht zu den Bauarbeitern gehörte. Im Nahbereich wurde zudem ein Rucksack mit diversen Werkzeugen aufgefunden. Hinweise auf einen Eigentümer liegen derzeit nicht vor. Die Polizei in Jena (03641 - 81 0, id.lpi.jena@polizei.jena.de) hat die Ermittlungen wegen des Diebstahls von Starkstromkabelresten aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, sich zu melden.

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