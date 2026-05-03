PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Graffiti an Hauswänden - Polizei sucht Zeugen

Apolda (ots)

In der Zeit zwischen dem 01. Mai 2026, 22:30 Uhr, und dem 02. Mai 2026, 07:00 Uhr, kam es im Bereich Ilmtal-Weinstraße, Ortsteil Kromsdorf zu Sachbeschädigungen durch Graffiti.

UnbekannteTäter besprühen offenbar mit schwarzer Farbe die Hauswände von zwei Wohnhäusern. In beiden Fällen wurde ein etwa 1m x 1.80m großes Graffiti angebracht. Der entstandene Sachschaden wird jeweils auf 600 Eurogeschätzt.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 03.05.2026 – 11:17

    LPI-J: Körperverletzung auf Kirmes - Tatverdächtiger identifiziert

    Apolda (ots) - In der Nacht zum 02. Mai 2026 kam es gegen 01:25 Uhr auf einer Kirmes- veranstaltung in Niedertrebra zu einer Körperverletzung. Nach bisherigen Erkenntnissen schlug ein 24-jähriger Mann einem 30-jähri-gem Besucher aus bisher ungeklärter Ursache mit der Faust gegen denKopf. Der Geschädigte erlitt hierbei starke Schwellungen sowie ein Hämatom im ...

    mehr
  • 03.05.2026 – 10:14

    LPI-J: Preesemitteilung Inspektionsdienst Jena

    Jena (ots) - Vandalismus im Stadtzentrum von Jena Am Samstagmorgen wurde die Polizei Jena darüber in Kenntnis gesetzt, dass im Bereich der Knebelstraße Altkleidercontainer abgebrannt wurden. Vor Ort bestätigte sich die Information. Sowohl die Container als auch der Inhalt mit gespendeten Kleidungsstücken waren verbrannt. Zudem wurden zwei Mülltonnen in der Ludwig-Weimar-Gasse angezündet und dadurch komplett ...

    mehr
  • 03.05.2026 – 06:53

    LPI-J: Einbruch in Garagen in Bad Berka

    Bad Berka (ots) - Zu einem Einbruch kam es bereits in dem Tatzeitraum vom 26.04. - 29.04. in einen Garagenkomplex in der Robert-Koch-Allee in Bad Berka. Hier gelangten die Täter in zwei Garagen aus denen sie diverse Utensilien und Geräte für den Gastronomiebereich entwendeten. Das Beutegut hatte nach Angaben des Geschädigten einen Wert von ca. 12.000 Euro. Durch Zeugen konnten im Tatzeitraum mehrere Personen dabei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren