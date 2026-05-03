Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Graffiti an Hauswänden - Polizei sucht Zeugen

Apolda (ots)

In der Zeit zwischen dem 01. Mai 2026, 22:30 Uhr, und dem 02. Mai 2026, 07:00 Uhr, kam es im Bereich Ilmtal-Weinstraße, Ortsteil Kromsdorf zu Sachbeschädigungen durch Graffiti.

UnbekannteTäter besprühen offenbar mit schwarzer Farbe die Hauswände von zwei Wohnhäusern. In beiden Fällen wurde ein etwa 1m x 1.80m großes Graffiti angebracht. Der entstandene Sachschaden wird jeweils auf 600 Eurogeschätzt.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell