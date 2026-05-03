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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch in Garagen in Bad Berka

Bad Berka (ots)

Zu einem Einbruch kam es bereits in dem Tatzeitraum vom 26.04. - 29.04. in einen Garagenkomplex in der Robert-Koch-Allee in Bad Berka. Hier gelangten die Täter in zwei Garagen aus denen sie diverse Utensilien und Geräte für den Gastronomiebereich entwendeten. Das Beutegut hatte nach Angaben des Geschädigten einen Wert von ca. 12.000 Euro. Durch Zeugen konnten im Tatzeitraum mehrere Personen dabei beobachtet werden, wie diese Gegenstände aus der Garage in ein schwarzes Fahrzeug verluden. Die Ermittlungen wurden aufgenommen und Spuren vor Ort gesichert.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Weimar
Telefon: 03643 8820
E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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