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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Versuchter Diebstahl in Niedersynderstedt

Blankenhain (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es zu einem versuchten Diebstahl in Niedersynderstedt. Hier schnitten der oder die Täter ein Zaunfeld einer Solaranlage auf, um auf das Gelände zu gelangen. Weiterhin wurden diverse Kabel, die zu den Solarmodulen führten durchtrennt. Da keine Module entwendet wurden, liegt die Vermutung nahe, dass der oder die Täter bei der Ausführung gestört wurden und letztendlich nichts entwenden konnten. Trotzdem wurde ein Sachschaden von gut 500 Euro verursacht.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Weimar
Telefon: 03643 8820
E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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