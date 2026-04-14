Hauptzollamt Düsseldorf

HZA-D: Hauptzollamt Düsseldorf mit neuer Leiterin/Dr. Bernadette Bader ist die neue Leiterin des Hauptzollamts Düsseldorf

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Düsseldorf (ots)

Dr. Bernadette Bader ist die neue Leiterin des Hauptzollamts Düsseldorf. In einer Feierstunde führte sie der Präsident der Generalzolldirektion, Dr. Armin Rolfink, am 14.04.2026 in ihr neues Amt ein.

Dr. Bader übernimmt die Leitung des HZA Düsseldorf von Klaus Hermann Fiedler, der das Amt von 2013 bis 2024 leitete.

Dr. Rolfink betonte in seiner Festrede die Bedeutung des Zolls als Partner der Wirtschaft und Garant für die Sicherheit in Deutschland: Wirtschaft und Steuern, Sicherheit und Vollzug - alles aus einer Hand, fest auf dem Boden unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung, dafür steht der Zoll. Für die Grundwerte unserer Verfassung einzutreten, gehört deshalb ebenso zu unserem Selbstverständnis, wie die Einhaltung und konsequente Durchsetzung unseres Rechts. Auch im Bezirk des Hauptzollamts Düsseldorf, dessen neue Leiterin, Frau Dr. Bader, heute offiziell in ihr Amt eingeführt wird. Es ist gut, dass wir mit Frau Dr. Bader, eine hoch kompetente Führungspersönlichkeit mit breitem Fach- und Erfahrungswissen ausgewählt haben und sie mit der Aufgabe der Leitung des HZA Düsseldorf betrauen dürfen, führte Herr Dr. Rolfink in seiner Festrede weiter aus.

Dr. Bader: "Ich trete dieses Amt mit großer Motivation an. Ich weiß um die Herausforderungen - aber ich sehe vor allem die Chancen. Chancen, Prozesse weiterzuentwickeln, Zusammenarbeit zu vertiefen und Vertrauen zu stärken."

Vita:

Nach dem zweiten juristischen Staatsexamen in 2003 war Frau Dr. Bader zunächst als Anwältin im Baurecht tätig und trat 2004 in die Zollverwaltung ein. Zunächst leitete sie das Sachgebiet Ahndung beim Hauptzollamt Aachen und war zugleich Vertreterin der damaligen Dienststellenleitung. Nach einer kurzen Elternzeit leitete sie das Servicecenter Versorgung bei der damaligen Oberfinanzdirektion Köln. Anschließen war sie acht Jahre im Bundesfinanzministerium tätig, u.a. als Referentin für Vollstreckung, Prüfungsdienst, Kontrollen sowie für den Bereich Tabaksteuer, Steueraussetzungsverfahren und das internationale und europäische Verbrauchsteuerrecht. Mit Gründung der Generalzolldirektion nahm sie verschiedene Aufgaben im Organisationsbereich wahr. Anschließend leitete sie sechs Jahre lang das Hauptzollamt Aachen. In dieser Zeit baute sie im Auftrag der Generalzolldirektion gemeinsam mit ihrem Team das Umweltmanagement in der Zollverwaltung auf. Mit dem heutigen Tag wurde Frau Dr. Bader die Leitung des Hauptzollamts Düsseldorf offiziell übertragen.

Dr. Bernadette Bader ist 51 Jahre alt, verheiratet und Mutter von zwei Kindern.

Hauptzollamt Düsseldorf

Der Geschäftsbereich des Hauptzollamts (HZA) Düsseldorf umfasst die Städte Düsseldorf, Wuppertal, Remscheid, Solingen und den gesamten Kreis Mettmann. Das HZA Düsseldorf betreut damit eine Fläche von knapp 1.000 km2 mit insgesamt 1,75 Millionen Einwohnern. Zum HZA Düsseldorf gehören die Zollämter Flughafen, Düsseldorf Nord, Düsseldorf Reisholz und Wuppertal.

Im Jahr 2024 nahm das Hauptzollamt Düsseldorf mit seinen rund 800 Stammbediensteten 1,53 Milliarden Euro ein.

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