Hauptzollamt Düsseldorf

HZA-D: Goldschmuggel in Cremedose/Zoll am Düsseldorfer Flughafen findet Goldringe bei Reisendem

Düsseldorf (ots)

Drei Goldringe im Wert von insgesamt 2.800 Euro wollte ein Reisender am 5. März aus den Arabischen Emiraten nach Deutschland schmuggeln. Zöllner am Düsseldorfer Flughafen baten den 47-Jährigen aus Bad Schwartau zur Röntgenkontrolle des Reisegepäcks, als dieser den Zollbereich durch den grünen Ausgang für anmeldefreie Waren verlassen wollte.

Da auf den Röntgenbildern die Umrisse von Ringen zu erkennen waren, öffneten die Zöllner einen Koffer und fanden drei Goldringe (2*18 ct und 1*22 ct), versteckt in einer leeren Cremedose.

Auf Befragen gab der Beschuldigte an, dass die Ringe seiner Frau gehörten und nicht neu seien. Da an einem der Ringe allerdings noch ein Etikett hing, kamen Zweifel an dieser Aussage auf. Auf erneutes Nachfragen präsentierte der Mann schließlich die Rechnungen für den Schmuck.

Mit einem Gesamtwert von knapp über 2.800 Euro war die Reisefreimenge von 430 Euro deutlich überschritten. Die Zöllner leiteten gegen den Mann daher ein Strafverfahren wegen versuchter Steuerhinterziehung ein. Der Steuerschaden beläuft sich auf 620 Euro.

