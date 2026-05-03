Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Körperverletzung auf Kirmes - Tatverdächtiger identifiziert

Apolda (ots)

In der Nacht zum 02. Mai 2026 kam es gegen 01:25 Uhr auf einer Kirmes- veranstaltung in Niedertrebra zu einer Körperverletzung. Nach bisherigen Erkenntnissen schlug ein 24-jähriger Mann einem 30-jähri-gem Besucher aus bisher ungeklärter Ursache mit der Faust gegen denKopf.

Der Geschädigte erlitt hierbei starke Schwellungen sowie ein Hämatom im Bereich des linken Auges.Der Tatverdächtige entfernte sich zunächst fußläufig vom Ereignisort, konntejedoch im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen vor Ort eindeutig identifiziert werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen.

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