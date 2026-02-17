Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Einbruchsdiebstahl in Sattelkammer/Zeugenaufruf

Kleinsteinhausen (ots)

Bereits in der Nacht von Samstag, 14.02.2026 auf Sonntag, 15.02.2026 brachen bislang unbekannte Täter die Tür einer Sattelkammer im Emmerer Weg auf und entwendeten dort Reiterhelme, Reiterschuhe und eine Sicherheitsweste. Der Schaden wird auf ca. 750.- Euro beziffert. Wer hat Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken per Email (pizweibruecken@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 0631/369-15399 entgegen. /pizw

