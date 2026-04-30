Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Räuberische Erpressung in Schmallenberg

Schmallenberg (ots)

Am Dienstagabend (28. April 2026) kam es in Schmallenberg zu einer räuberischen Erpressung zum Nachteil einer 70-jährigen Frau.

Nach bisherigen Erkenntnissen hielt sich die Geschädigte in der Zeit zwischen 23:00 Uhr und 23:30 Uhr vor ihrem Wohnhaus im Brombeerweg auf. Als sie sich umdrehte, wurde sie plötzlich von zwei bislang unbekannten Männern angegriffen und jeweils an den Armen festgehalten.

Die Täter forderten in gebrochenem Deutsch mehrfach die Herausgabe von Bargeld. Einer der Tatverdächtigen deutete auf die Wohnung der Frau und äußerte sinngemäß, dass sie gemeinsam hineingehen würden.

In der Folge begaben sich die Geschädigte und einer der Täter in das Wohnzimmer, während die zweite Person im Bereich der Terrassentür wartete. Im Wohnzimmer wurde die Frau erneut zur Herausgabe von Geld aufgefordert. Daraufhin entnahm sie ihrem Portemonnaie einen zweistelligen Bargeldbetrag und übergab diesen dem Täter mit dem Hinweis, dass sie über kein weiteres Geld verfüge.

Anschließend flüchteten beide Tatverdächtigen über die Terrasse in unbekannte Richtung.

Die Geschädigte blieb äußerlich unverletzt. Die weiteren Ermittlungen übernimmt das zuständige Kriminalkommissariat.

Personenbeschreibung:

- Tatverdächtiger 1: Südländisches Erscheinungsbild, ca. 20-30 Jahre alt, ca. 165 cm groß, kräftige Statur, kein Bart, dunkle Kleidung, schwarzer Kapuzenpullover (Kapuze tief ins Gesicht gezogen)

- Tatverdächtiger 2:

Südländisches Erscheinungsbild, ca. 20-30 Jahre alt, ca. 175 cm groß, schlanke Statur, kein Bart, dunkle Kleidung, schwarzer Kapuzenpullover (Kapuze tief ins Gesicht gezogen)

Zeugen gesucht:

Personen, die Hinweise zur Tat oder zum Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiwache in Schmallenberg unter der Telefonnummer 02974-969400 zu melden.

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