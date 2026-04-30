Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Handtaschenraub in Neheim

Arnsberg (ots)

Am Donnerstag, den 30. April 2026, kam es gegen 01:06 Uhr auf dem Parkplatz eines Hotels in der Graf-Gottfried-Straße in Neheim zu einem Handtaschenraub.

Eine 37-jährige Frau aus Essen stieg in ihr Fahrzeug und stellte ihre Handtasche auf den Beifahrersitz. Unmittelbar danach wurde die Fahrertür plötzlich von einem unbekannten Mann aufgerissen, der nach der Tasche griff. Die Frau versuchte noch, ihre Handtasche festzuhalten, wurde jedoch von dem Täter weggestoßen. Dieser riss die Tasche an sich, entnahm die Geldbörse und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung.

Die Geschädigte machte durch Hilferufe auf sich aufmerksam, jedoch reagierte niemand.

Täterbeschreibung:

etwa 1,80 Meter groß

schwarzes T-Shirt südländisches Erscheinungsbild

Die eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang ohne Ergebnis.

Zeugen gesucht:

Personen, die Hinweise zur Tat oder zum Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiwache in Arnsberg unter der Telefonnummer 02932-90200 zu melden.

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