Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
POL-HSK: 18-jähriger Radfahrer verletzte sich im Bikepark Winterberg schwer
Winterberg (ots)
Am 28.04.2026 um 11:10 Uhr befuhr ein 18-jähriger Niederländer eine Abfahrt im Bikepark Winterberg. Aus bislang unbekannter Ursache fiel der Mann über den Lenker seines Fahrrads. Er prallte gegen einen Stein und verletzte sich dadurch schwer. Der Rettungsdienst forderte einen Rettungshubschrauber an. Lebensgefahr bestand nicht.
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