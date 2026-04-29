Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
POL-HSK: Schwerer Verkehrsunfall in Meschede-Calle
Meschede (ots)
Am gestrigen Abend kam es auf der L914/ L840 in Meschede-Calle zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 68-jährige Frau aus Freinohl befuhr die L840 aus Mülsborn kommend in Richtung der Einmündung zur L914. Dort beabsichtigte sie, nach links auf die L914 in Richtung Calle abzubiegen. Ein 59-jähriger Mann aus Meschede befuhr zeitgleich die L914 aus Calle in Fahrtrichtung Meschede. Im Einmündungsbereich kam es daraufhin aus bislang ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der 59-jähriger Mann verletzte sich dabei schwer und die 68-jährige Frau leicht. Beide wurden jeweils mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Strecke war für mehrere Stunden gesperrt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.
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