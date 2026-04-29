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Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Schwerer Verkehrsunfall in Meschede-Calle

Meschede (ots)

Am gestrigen Abend kam es auf der L914/ L840 in Meschede-Calle zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 68-jährige Frau aus Freinohl befuhr die L840 aus Mülsborn kommend in Richtung der Einmündung zur L914. Dort beabsichtigte sie, nach links auf die L914 in Richtung Calle abzubiegen. Ein 59-jähriger Mann aus Meschede befuhr zeitgleich die L914 aus Calle in Fahrtrichtung Meschede. Im Einmündungsbereich kam es daraufhin aus bislang ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der 59-jähriger Mann verletzte sich dabei schwer und die 68-jährige Frau leicht. Beide wurden jeweils mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Strecke war für mehrere Stunden gesperrt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Maximilian Mertin
Telefon: 0291-9020-1141
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

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