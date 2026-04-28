Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: 17-jähriger Motorradfahrer bei Unfall leicht verletzt - Verursacher flüchtig

Schmallenberg (ots)

Am gestrigen Morgen um 07:00 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden und anschließender Flucht auf der B 236 in Schmallenberg. Ein 17-jähriger Motorradfahrer aus Bad Fredeburg befuhr die Straße aus Winkhausen kommend in Richtung Gleidorf. Im Bereich einer Linkskurve kam ihm ein weißer VW Passat entgegen. Dieser wurde von einem schwarzen VW Passat mit Olper Kennzeichen überholt. Um einen anschließenden Zusammenstoß mit dem Auto aus Olpe zu vermeiden, musste der 17-Jährige eine Vollbremsung durchführen. Hierdurch kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und rutschte in den angrenzenden Straßengraben. Ein Rettungswagen brachte den Jugendlichen leicht verletzt in ein umliegendes Krankenhaus. Nach derzeitigen Erkenntnissen kann das Baujahr des schwarzen VW Passats auf einen Zeitraum von 2015- 2020 eingegrenzt werden. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Gegebenenfalls könnte der Fahrer des weißen VW Passats weitere sachdienliche Angaben machen. Dieser sowie weitere Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Schmallenberg unter der Telefonnummer 02974-969400 in Verbindung zu setzen.

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