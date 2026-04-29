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Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Versuchter Diebstahl in Arnsberg-Neheim - Tatverdächtige flüchten mit Fahrzeug

Arnsberg (ots)

Am Dienstag, den 28. April 2026, kam es gegen 14:00 Uhr in der Apothekerstraße in Arnsberg-Neheim zu einem versuchten Diebstahl zum Nachteil einer älteren Frau. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Ein 62-jähriger Mann aus Neheim konnte beobachten, wie drei bislang unbekannte Personen - zwei Männer und eine Frau - gemeinschaftlich versuchten, die Geschädigte zu bestehlen. Während einer der Männer die Dame in ein Gespräch verwickelte, griff ein zweiter Mann offenbar gezielt in ihre Jackentasche. Die weibliche Tatverdächtige stand daneben.

Der Zeuge schritt ein, woraufhin die Tatverdächtigen von der Geschädigten abließen und flüchteten. Kurz darauf entfernten sie sich mit einem beigefarbenen Pkw (vermutlich Opel) mit polnischem Kennzeichen. Das Fahrzeug fuhr rückwärts entgegen der Fahrtrichtung durch die Apothekerstraße und setzte seine Flucht über die Karlstraße in Richtung Schobbostraße fort. Der Neheimer alarmierte die Polizei. Eine Nahbereichsfahndung verlief ohne Ergebnis.

Die Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben:

   - Männlich, ca. 30 Jahre alt, südländisches Erscheinungsbild, 
     langer schwarzer Bart, schwarze Jacke, blaue Jeans
   - Männlich, ca. 30 Jahre alt, südländisches Erscheinungsbild, 
     kleiner als der erste Täter
   - Weiblich, ca. 30 Jahre alt, südländisches Erscheinungsbild, 
     schulterlange schwarze Haare, weißes T-Shirt

Die Geschädigte selbst sowie weitere Zeugen konnten bislang nicht angetroffen werden.

Die Tat ereignete sich unmittelbar vor einer Bäckereifiliale in der Neheimer Innenstadt. Ob Videoaufzeichnungen vorliegen, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen und Geschädigte gesucht:

Die Polizei bittet die bislang unbekannte Geschädigte sowie weitere Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Vorfall oder zu den flüchtigen Personen bzw. dem Fahrzeug machen können, sich bei der Polizei zu melden.

Präventionstipps der Polizei:

Die Tricks sind vielfältig - eins ist aber immer gleich: Diebinnen und Diebe nutzen sorgloses und unachtsames Verhalten oder die Hilfsbereitschaft ihrer Opfer aus. Daher können Sie durch Aufmerksamkeit, gesunde Skepsis und richtiges Verhalten selbst viel tun, um sich vor Schäden durch Taschendiebe zu schützen.

   So schützen Sie sich vor Taschendiebstahl:
   - Seien Sie wachsam und rechnen Sie vor allem in Menschenmengen 
     damit, dass Diebe Sie ablenken wollen, um Sie zu bestehlen. 
     Bleiben Sie misstrauisch, wenn Sie von Unbekannten angesprochen 
     werden - mit welchem Anliegen auch immer.
   - Tragen Sie Wertsachen und Dokumente nicht in der Handtasche bei 
     sich, sondern verteilen Sie sie in verschlossenen Innentaschen 
     Ihrer Oberbekleidung. Empfehlenswert sind auch Brustbeutel, 
     Gürtelinnentaschen oder Geldgürtel.
   - Tragen Sie Ihre Hand- oder Umhängetasche stets verschlossen 
     unter dem Arm geklemmt und mit dem Verschluss zum Körper. In 
     Geschäften, Fußgängerzonen oder ähnlich belebten Bereichen 
     sollten Sie auch Rucksäcke immer verschlossen unter dem Arm 
     tragen.
   - Verwahren Sie Wertgegenstände wie Geldbörse, Handy/Smartphone 
     und Schlüssel nicht in der Einkaufstasche, dem Einkaufskorb oder
     Einkaufswagen und legen Sie Ihr Portemonnaie an der Kasse nicht 
     aus der Hand.
   - Lassen Sie Gepäck und Wertsachen nie aus den Augen. Nehmen Sie 
     Geldbörsen, Mobiltelefone, Schlüssel usw. immer aus 
     Kleidungsstücken, die Sie an Garderoben oder über Stuhllehnen 
     hängen. In Restaurants oder Cafés Taschen nicht an die 
     Stuhllehne hängen, sondern auf Ihren Schoss stellen oder auf den
     Boden, fixiert zwischen Ihren Füßen. Legen Sie ihr Mobiltelefon 
     nicht offen auf den Tisch, sondern behalten Sie es in einer 
     verschlossenen Tasche.
   - Führen Sie nur soviel an Bargeld mit, wie Sie brauchen.
   - Notieren Sie sich Ihre Geldkartendaten und die Geräte-Nummer 
     (IMEI) ihres Handys. Nehmen Sie diese Notizen nie mit, sondern 
     bewahren Sie diese Zuhause auf.
   - Notieren Sie niemals die vierstelligen PIN-Codes von Debit- oder
     Kreditkarten sowie Mobiltelefonen, sondern lernen Sie diese 
     auswendig.
   Wenn Sie doch einmal Opfer geworden sind oder einen Diebstahl 
beobachten:
   - Verständigen Sie umgehend die Polizei über Notruf 110.
   - Machen Sie auf den Dieb aufmerksam und fordern Sie umstehende 
     Passanten auf, Ihnen zu helfen.
   - Kümmern Sie sich um Menschen, die bestohlen wurden und bieten 
     Sie ihnen Hilfe an.
   - Prägen Sie sich das Aussehen der Diebin/des Diebs möglichst 
     genau ein und stellen Sie sich als Zeugin bzw. Zeuge zur 
     Verfügung.
   - Melden Sie den Diebstahl amtlicher Dokumente umgehend Ihrer 
     kommunalen Verwaltungsstelle, bei ausländischen Dokumenten Ihrem
     Konsulat.
   - Lassen Sie beim Diebstahl Ihrer Geldbörse auf einer Polizeiwache
     sofort die Debit- oder Kreditkarten sperren. Alternativ dazu 
     steht Ihnen unter der Telefonnummer 116 116 ein gebührenfreier 
     Sperrnotruf zur Verfügung.
   - Wenn Wohnungs- oder Fahrzeugschlüssel entwendet wurden, lassen 
     Sie die Schließzylinder schnellstmöglich austauschen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Benedikt Teutenberg
Telefon: 0291-9020-1140
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

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