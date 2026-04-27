POL-HSK: Schwerer Verkehrsunfall in Medebach-Referinghausen

Hochsauerlandkreis (ots) - Brilon Im Zeitraum vom 25.04.2026 um 22:00 Uhr bis zum 26.04.2026 um 16:00 Uhr kam es in der Straße Am Flüth in Brilon zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus. Bislang unbekannte Täter versuchten gewaltsam, sich über die Haustür Zutritt zu dem Objekt zu verschaffen. Der oder die Täter scheiterten bei dem Versuch und flüchteten in unbekannte Richtung vom Tatort. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die ...

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