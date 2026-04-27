Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
POL-HSK: Schwerer Verkehrsunfall in Medebach-Referinghausen
Medebach (ots)
Am gestrigen Nachmittag um 16:00 Uhr kam es auf einem Wirtschaftsweg im Bereich der Düdinghauser Straße zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 42-jährige Frau aus Hallenberg befuhr den dortigen Weg mit ihrem Fahrrad. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte die Frau und verletzte sich schwer. Sie wurde mit einem Krankenwagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.
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