Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
POL-HSK: Schwer verletzter Fahrradfahrer im Bikepark Winterberg
Winterberg (ots)
Am 26.04.2026 um 18:10 Uhr befuhr ein 21-jähriger Fahrradfahrer eine Abfahrt im Bikepark Winterberg. In einer Kehre stürzte der Medebacher aus bislang unbekannter Ursache. Er verletzte sich schwer und musste in ein örtliches Krankenhaus transportiert werden. Hinweise auf einen technischen Defekt liegen derzeit nicht vor.
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