POL-HSK: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Arnsberg (ots) - Gestern Abend überraschte ein Bewohner zwei Täter bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Kolpingstraße in Arnsberg-Hüsten. Der Mann bemerkte gegen 21:30 Uhr beim Nachhausekommen, dass die Haustür offenstand. Weiter hörte er Geräusche aus dem ersten Obergeschoss. Der Bewohner verließ das Haus um die Polizei zu alarmieren, als zwei männliche Personen aus dem Garten des Hauses kamen und zu ...

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