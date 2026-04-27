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Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Bestwig Nuttlar (ots)

Am Sonntag, den 26.04.2026, gegen 17:30 Uhr stürzte ein 33-jähriger Motorradfahrer aus Bielefeld und verletzte sich dabei schwer. Der Mann befuhr die L776 aus Richtung Kallenhardt in Richtung Nuttlar und kam in einer scharfen Linkskurve aus ungeklärter Ursache zu Fall. Er wurde in ein örtliches Krankenhaus zur genauen Untersuchung verbracht.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Leitstelle
Telefon: 0291-9020-3110
Fax: 0291-9020-3119
E-Mail: leitstelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

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