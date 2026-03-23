Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Unfall auf der L321 mit einer schwer verletzten Person

Viereck (ots)

Am heutigen Morgen (23.03.2026) kam es gegen 06:45 Uhr auf der L321 Höhe Viereck zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw, in Folge dessen eine Person schwer verletzt wurde.

Dabei befuhr ein 46-jähriger Deutsche mit seinem Pkw VW die L321 in Richtung Torgelow aus Pasewalk kommend. Vor dem Pkw VW befand sich ein LKW, gefolgt von drei nachfolgenden Fahrzeugen. Der 46-Jährige setzte zum Überholen der Fahrzeuge an. Als der Fahrer des VW auf Höhe des Pkw Ford war, setzte die 48-jährige deutsche Fahrerin des Fords ebenfalls zum Überholen an. Dabei scherte die 48-Jährige nach links aus und kollidierte mit dem Pkw VW. Im weiteren Verlauf wurde der Pkw VW nach links weggedrückt, kam von der Fahrbahn ab, kollidierte anschließend mit einem Baum und überschlug sich in Folge dessen.

Der 46-Jährige Fahrer des VW wurde durch den Unfall schwer verletzt und musste per Rettungshubschaber ins Klinikum Neubrandenburg geflogen werden. Beide Fahrzeuge waren in Folge des Unfalls nicht mehr fahrbereit und wurden in eigener Zuständigkeit bzw. durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Am Pkw VW entstand ein Totalschaden. Insgesamt beläuft sich der Sachschaden auf 40.000 Euro.

Die Fahrbahn war für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung für 2 ½ Stunden halbseitig gesperrt und konnte gegen 09:30 Uhr wieder freigegeben werden.

Gegen die Fahrzeugführerin des Pkw Ford wurden Ermittlungen wegen vorsätzlicher Körperverletzung im Zusammenhang mit dem Verkehrsunfall eingeleitet.

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