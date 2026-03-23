Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Zwei Autofahrer bei Unfall auf der A20 an der Anschlussstelle Jarmen leicht verletzt

Jarmen (ots)

Heute Morgen, gegen 07:00 Uhr, ereignete sich auf der Bundesautobahn A20 kurz vor der Anschlussstelle Jarmen ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei fuhr der 43-jährige Fahrer eines Renault-Kleinbusses auf der Überholspur der A20 in Richtung Lübeck. Aus bislang ungeklärter Ursache wechselte der 81-jährige Fahrer eines Dacia kurz vor der Anschlussstelle Jarmen von der rechten Fahrspur ebenfalls auf die Überholspur, als der Renault bereits auf gleicher Höhe war. Es kam zu einer Kollision, bei der beide Fahrzeuge ins Schleudern gerieten und mit der Schutzplanke zusammenstießen, bevor sie schließlich auf der Fahrbahn zum Stillstand kamen.

Beide Autofahrer erlitten leichte Verletzungen und wurden von Rettungskräften in die Universitätsmedizin nach Greifswald gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle geborgen werden.

Die A20 war während der Unfallaufnahme der Polizei sowie der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen zunächst für etwa eine Stunde voll gesperrt. Anschließend blieb die Strecke für eine weitere Stunde halbseitig gesperrt, bis die Bergung der Fahrzuege abgeschlossen war.

Beide Unfallbeteiligten sind deutsche Staatsangehörige.

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