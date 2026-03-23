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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Zeugen gesucht - Unbekannte schlagen Mann

Greifswald (ots)

In den frühen Morgenstunden des vergangenen Samstags, 21. März 2026, erhielt die Greifswalder Polizei gegen 04:40 Uhr die Mitteilung über eine körperliche Auseinandersetzung im Bereich der Greifswalder Schützenstraße / Schuhhagen.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde aus einer fünfköpfigen Personengruppe heraus zunächst ein Trinkgefäß aus Glas auf den Boden geworden, sodass dieses zersprang. Daraufhin sprach ein 29-jähriger Passant die Gruppe auf ihr Verhalten an und forderte diese auf, das zuvor gezeigte Verhalten zu unterlassen. Daraufhin löste sich zunächst eine männliche Person aus der Gruppe, ging auf den 29-Jährigen zu und schlug ihm unvermittelt in das Gesicht. Kurz darauf kam ein zweites männliches Gruppenmitglied dazu und schlug ebenfalls auf den Geschädigten ein, wodurch dieser zu Boden ging. Anschließend flüchtete die Gruppe, samt der Tatverdächtigen, in Richtung Europakreuzung. Der 29-Jährige blieb leicht verletzt zurück. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachtes der gefährlichen Körperverletzung und sucht nach Zeugen, die sachdienliche Angaben zu Tat oder Tätern machen können.

Die fünfköpfige Gruppe habe nach bisherigen Informationen aus vier männlichen und einer weiblichen Person, im geschätzten Alter von 19 bis 25 Jahren, bestanden.

Die beiden Tatverdächtigen können wie folgt beschrieben werden:

   - Tatverdächtiger 1:

* männlich * circa 30 Jahre alt * dunkle Haare * dunkel gekleidet

   - Tatverdächtiger 2:

* männlich * circa 1,85 m groß * ungefähr 16 - 18 Jahr alt * schwarze, leicht gelockte Haare * mit einer dunklen Jacke und dunklen Hose bekleidet

Wenn Sie Hinweise geben können, werden Sie gebeten, sich unter der 03834 540-0 an das Polizeihauptrevier Greifswald, unter www.polizei.mvnet.de an die Onlinewache der Landespolizei M-V oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Kimberly Schätzchen
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03971 251 3040
E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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