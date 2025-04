Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250401- 0343 Frankfurt- Preungesheim: schwerer Verkehrsunfall mit Polizeistreife

Frankfurt (ots)

(ma) Gestern Abend (31. März 2025) kam es in Preungesheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Streifenwagen erst mit einem BMW und anschließend mit einem VW kollidierte. Eine Polizistin wurde schwer verletzt, die Fahrerinnen der anderen Fahrzeuge leicht. An allen Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Gegen 21:15 Uhr befand sich eine Streife des 12. Reviers auf Einsatzfahrt und war auf der Homburger Landstraße in Richtung Friedberger Landstraße unterwegs. Nach derzeitigem Ermittlungsstand waren zu diesem Zeitpunkt Blaulicht und Martinshorn eingeschaltet.

Eine 45-jährige BMW-Fahrerin befuhr den Marbachweg aus Richtung Gießener Straße kommend. Auf Höhe der Kreuzung Homburger Landstraße/ Marbachweg kam es zwischen den beiden Fahrzeugen zu einer Kollision deren Wucht so stark war, dass der Streifenwagen nach links auf die Fahrerseite kippte und in den Gegenverkehr der Homburger Landstraße rutschte. Dort fuhr zu diesem Zeitpunkt eine 57- Jährige mit ihrem VW in Richtung Marbachweg und kollidierte ebenfalls mit dem Streifenwagen, welcher hierdurch wieder aufgerichtet und nach rechts in zwei dort geparkte Autos geschleudert wurde.

Die 27- jährige Fahrerin des Streifenwagens wurde schwer verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Die beiden beteiligten Fahrerinnen wurden leicht verletzt. Die im Streifenwagen befindlichen Polizisten, eine 23- Jährige und ein 28- Jähriger, wurden ebenfalls leicht verletzt. Sie konnten ihren Dienst jedoch nicht fortsetzen.

An allen Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Die Ermittlungen zu dem Unfallgeschehen dauern an, ein Gutachter wurde hinzugezogen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell