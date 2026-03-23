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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Möglicher Sekundenschlaf führt zu Verkehrsunfall in Pasewalk

Pasewalk (ots)

Heute früh, gegen 03:50 Uhr, ereignete sich auf der Stettiner Chaussee in Pasewalk ein Alleinunfall, bei dem ein 25-jähriger polnischer Staatsangehöriger mit seinem PKW von der Fahrbahn abkam.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei geriet der Fahrer aufgrund von Sekundenschlaf mit seinem Citroen in Fahrtrichtung Löcknitz von der Fahbahn ab und kollidierte zunächst mit einem Verkehrsschild auf einer Verkehrsinsel. Anschließend kam der 25-Jährige mit seinem PKW nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß mit einem weiteren Verkehrsschild sowie dem Grundstückszaun einer Gartenlaube zusammen, bevor das Fahrzeug zum Stillstand kam.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 21.000 Euro, wobei der Fahrer unverletzt blieb. Der Citroen des 25-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste von der Unfallstelle geborgen werden.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Ben Tuschy
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03971 251-3041
E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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