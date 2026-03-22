Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Angriff auf einen Funkstreifenwagen des Polizeirevier Ueckermünde

Ueckermünde (ots)

Am 22.03.2026 gegen 16:40 Uhr befand sich eine Funkstreifenwagenbesatzung des Polizeirevier Ueckermünde in der Straße "An der Volksbühne" in Ueckermünde vor dem Kino zur Absicherung der Wahlkampfveranstaltung der Bürgermeisterkandidaten für die Bürgermeisterwahl in Ueckermünde. Die Beamten saßen in ihrem Funkstreifenwagen, als plötzlich durch einen unbekannten Täter die hintere linke Seitenscheibe des Funkstreifenwagen mit einem Stein eingeworfen wurde. Nur durch Glück wurde keiner der beiden Polizeibeamten verletzt. Das Tatmittel konnte neben dem Funkstreifenwagen sichergestellt werden. Der unbekannte Täter wurde durch die Polizeibeamten weder gesehen noch konnte er in Tatortnähe festgestellt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 500,-EUR.

Zeugen, welche in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich telefonisch im Polizeirevier Ueckermünde unter der Telefonnummer 0397718224, in jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

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