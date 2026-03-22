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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Fahrt nach Discobesuch endet im Straßengraben

Insel Rügen (LK VR) (ots)

Nach einem Discobesuch am 22.03.2026 auf der Insel Rügen verunfallte der 21-jährige deutsche Fahrer eines PKW Audi um 03:50 Uhr auf der B 96 Höhe Altefähr. Der Fahrer aus dem Kreis Herzogtum Lauenburg und sein 23-jähriger Beifahrer aus dem Kreis Lüneburg kamen nach rechts von der Fahrbahn ab, prallten mit dem PKW erst gegen ein Verkehrszeichen und anschließend gegen die Schutzplanke. Beide Männer waren augenscheinlich alkoholisiert. Beim Fahrer wurde ein Atemalkoholwert von 1,46 Promille und beim Beifahrer 2,10 Promille festgestellt. Bei dem Unfall wurde keiner verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 32.000,- EUR. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Bei dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet, sein Führerschein wurde sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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