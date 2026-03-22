Polizeipräsidium Neubrandenburg
POL-NB: Fahrt nach Discobesuch endet im Straßengraben
Insel Rügen (LK VR) (ots)
Nach einem Discobesuch am 22.03.2026 auf der Insel Rügen verunfallte der 21-jährige deutsche Fahrer eines PKW Audi um 03:50 Uhr auf der B 96 Höhe Altefähr. Der Fahrer aus dem Kreis Herzogtum Lauenburg und sein 23-jähriger Beifahrer aus dem Kreis Lüneburg kamen nach rechts von der Fahrbahn ab, prallten mit dem PKW erst gegen ein Verkehrszeichen und anschließend gegen die Schutzplanke. Beide Männer waren augenscheinlich alkoholisiert. Beim Fahrer wurde ein Atemalkoholwert von 1,46 Promille und beim Beifahrer 2,10 Promille festgestellt. Bei dem Unfall wurde keiner verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 32.000,- EUR. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Bei dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet, sein Führerschein wurde sichergestellt.
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