PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Betrunkener Radfahrer in Demmin gestellt

Demmin (ots)

Am 21.03.2026 gegen 16:05 Uhr befand sich eine Funkstreifenwagenbesatzung des Polizeihauptrevieres zur Klärung eines Sachverhaltes in der Goethestraße in Demmin. Während der Sachverhaltsklärung kam ein 27-jähriger Deutscher mit seinem Fahrrad zum Einsatzort gefahren. Da dieser bereits mehrfach wegen Trunkenheit im Straßenverkehr aufgefallen ist, entschlossen sich die Beamten den Fahrradfahrer einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,08 Promille. Gegen den Radfahrer wurde erneut Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr erstattet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst
Jens Unmack EPHK
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 22.03.2026 – 01:49

    POL-NB: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten auf der L26 in der Ortslage Zarnitz

    Wolgast (ots) - Am 21.03.2026, gegen 19:15 Uhr, ereignete sich aus der L26 ein Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr die 21-jährige Fahrzeugführerin eines Hyundai eine Nebenstraße in der Ortslage Zarnitz und beabsichtigte nach links auf die L26 abzubiegen. Der 25-jährige Audi-Fahrer befuhr die L26 aus Wolgast kommend ...

    mehr
  • 21.03.2026 – 04:37

    POL-NB: Alkoholisierter Fahrzeugführer verursacht mit 1,71 Promille einen Verkehrsunfall

    Heringsdorf (ots) - Am 21.03.2026 gegen 00:55 Uhr ereignete sich in der Fährstraße in Peenemünde ein Verkehrsunfall mit einem alleinbeteiligten PKW. Der 67-jährige deutsche Staatsbürger aus Berlin befuhr mit einen PKW Audi den öffentlichen Parkplatz in der Fährstraße in Peenemünde. Beim Verlassen des dortigen Parkplatzes überquerte er die Fährstraße und kam ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren