Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Betrunkener Radfahrer in Demmin gestellt

Demmin (ots)

Am 21.03.2026 gegen 16:05 Uhr befand sich eine Funkstreifenwagenbesatzung des Polizeihauptrevieres zur Klärung eines Sachverhaltes in der Goethestraße in Demmin. Während der Sachverhaltsklärung kam ein 27-jähriger Deutscher mit seinem Fahrrad zum Einsatzort gefahren. Da dieser bereits mehrfach wegen Trunkenheit im Straßenverkehr aufgefallen ist, entschlossen sich die Beamten den Fahrradfahrer einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,08 Promille. Gegen den Radfahrer wurde erneut Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr erstattet.

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