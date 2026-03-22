Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Mehrere verwahrloste Hunde und Katzen in einer Kleingartenanlage in Usedom Stadt aufgefunden

Heringsdorf (ots)

Am 21.03.2026 gegen 14:40 Uhr meldet eine Zeugin im Polizeirevier Heringsdorf, dass sich in einer Parzelle des Kleingartenvereins "Zum Försteracker" in der Stadt Usedom mehrere verwahrloste Hunde und Katzen befinden. Der Gärtenpächter sei schon längere Zeit nicht mehr im Garten gewesen sein und ein Hund sei bereits verstorben. Umgehend wurde eine Funkstreifenwagenbesatzung des Polizeirevier Heringsdorf zum Einsatz gebracht. Durch die eingesetzten Beamten des Polizeirevier Heringsdorf wurden vor Ort zwei verwahrloste Labradormischlinge, zwei Katzen sowie ein toter Hund aufgefunden. Der 46-jährige Tierhalter aus Stralsund, welcher auch der Vorsitzende des Kleingartenvereins ist, war nicht vor Ort. Auf Grund des verwahrlosten Eindruck der Tiere wurde die Amtstierärztin über den Sachverhalt informiert und kam vor Ort. Durch diese wurde veranlasst, das die Tiere durch das Tierheim Wolgast in Obhut genommen werden. Gegen den Tierhalter wurde Anzeige wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz erstattet.

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