Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Alkoholisierter Fahrzeugführer verursacht mit 1,71 Promille einen Verkehrsunfall

Heringsdorf (ots)

Am 21.03.2026 gegen 00:55 Uhr ereignete sich in der Fährstraße in Peenemünde ein Verkehrsunfall mit einem alleinbeteiligten PKW. Der 67-jährige deutsche Staatsbürger aus Berlin befuhr mit einen PKW Audi den öffentlichen Parkplatz in der Fährstraße in Peenemünde. Beim Verlassen des dortigen Parkplatzes überquerte er die Fährstraße und kam anschließend mit seinem PKW von der Fahrbahn ab. In dessen Folge fuhr er geradeaus über eine Terrasse eines Privatgrundstückes und beschädigte diese. Der Fahrzeugführer wurde vor Ort durch Rettungskräfte untersucht, blieb jedoch glücklicherweise unverletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde bei dem Unfallverursacher ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt. Die Messung ergab einen Wert von 1,71 Promille. Der Führerschein des Unfallverursachers wurde nach einer durchgeführten Blutprobenentnahme beschlagnahmt und ein Strafermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Der eingetretene Sachschaden beträgt insgesamt ca. 8.000,00 EUR.

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