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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Betrunkene Fahrzeugführerin weicht einem Reh aus und kommt von der Fahrbahn ab

Malchin (ots)

Am 20.03.2026 gegen 23:20 Uhr meldet eine 38-jährige deutsche Fahrzeugführer über Notruf der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg, dass sie auf der Kreisstraße von Wodarg nach Werder fuhr. In einer Linkskurve musste sie einem Reh ausweichen und kam dabei nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte sie mit einem Straßenbaum. Beim Eintreffen der eingesetzten Polizeibeamten des Polizeirevieres Malchin bestätigte sich der Sachverhalt. Bei dem Unfall zog sich die Fahrzeugführerin leichte Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum Neubrandenburg gebracht. Dort wurde sie ambulant behandelt. Während der Unfallaufnahme wurde Alkoholgeruch in der Atemluft der Fahrzeugführerin festgestellt. Ein bei ihr durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,91 Promille. Gegen die Fahrzeugführerin wurde Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr erstattet und ihr Führerschein wurde beschlagnahmt. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 9.000,-EUR.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst
Jens Unmack EPHK
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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