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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten auf der L26 in der Ortslage Zarnitz

Wolgast (ots)

Am 21.03.2026, gegen 19:15 Uhr, ereignete sich aus der L26 ein Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr die 21-jährige Fahrzeugführerin eines Hyundai eine Nebenstraße in der Ortslage Zarnitz und beabsichtigte nach links auf die L26 abzubiegen. Der 25-jährige Audi-Fahrer befuhr die L26 aus Wolgast kommend in Fahrtrichtung Anklam. Die Hyundai-Fahrerin bemerkte den näherkommenden PKW zu spät und fuhr in den Kreuzungsbereich ein. Dort kam es dann zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Aufgrund der Kollision wurden zwei Personen leichtverletzt und zur weiteren medizinischen Behandlung ins Klinikum nach Greifswald und ins Kreiskrankenhaus Wolgast verbracht. Die beiden beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden. Während der Unfallaufnahme war die L26 für knapp eineinhalb Stunden vollgesperrt. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 45.000EUR. Alle Unfallbeteiligten haben die deutsche Staatsbürgerschaft. Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Kriminalpolizei Wolgast.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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