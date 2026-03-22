Polizeipräsidium Neubrandenburg
POL-NB: Sachbeschädigung an einem Überweisungsterminal einer Bank
Bansin (LK VG) (ots)
Am 22.03.2026 wurde der Polizei gg. 06:05 Uhr durch einen Bürger eine schlafende Person im Selbstbedienungsraum der Volksbank Bansin gemeldet. Nach Eintreffen der Polizeibeamten stellte sich heraus, dass diese Person einen Überweisungsterminal umgestoßen und Flyermaterial in der Räumlichkeit verteilt hatte. Gegen den 44-jährigen deutschen Täter wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Gegenstand der Ermittlung ist u.a. auch die Motivlage des Täters, selbige ist aktuell noch unbekannt. Der Schaden beträgt nach erster Schätzung ca. 15.000EUR.
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