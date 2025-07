Polizei Hamburg

POL-HH: 250723-2. Vermisstenfahndung nach 52-jähriger Frau aus Hamburg-Eißendorf

Hamburg (ots)

Zeit: seit 22.07.2025, 09:00 Uhr

Ort: Hamburg-Eißendorf, Ehestorfer Weg

Seit Dienstagmorgen wird die 52-jährige Anja-Maria Sutor vermisst. Die Polizei fahndet jetzt öffentlich mit einem Lichtbild nach der Frau.

Den bisherigen Erkenntnissen des zuständigen Landeskriminalamts der Region Harburg (LKA 181) zufolge erschien die 52-Jährige gestern Morgen nicht wie vereinbart zu einem Behandlungstermin in einem Harburger Krankenhaus. Da ein eigengefährdendes Verhalten nicht ausgeschlossen werden kann und bisherigen Suchmaßnahmen nicht zu ihrem Antreffen geführt haben, erließ das Amtsgericht Hamburg einen Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung mit Lichtbildern.

Die Gesuchte wird wie folgt beschrieben:

- scheinbares Alter 60 Jahre

- circa 170 cm groß

- korpulente Statur

- lange braune Haare

- trägt ein schwarzes "St.Pauli" T-Shirt

Personen, die Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten geben können oder sonstige Informationen in diesem Zusammenhang haben, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter der Rufnummer 040/4286-56789 oder an einer Polizeidienststelle zu melden. Wer die Vermisste in der Öffentlichkeit sieht, kann auch den Polizeinotruf 110 anrufen.

