POL-GE: Raub auf Heinrich-König-Platz - Polizei sucht Zeugen

Nachdem fünf bislang unbekannte Jugendliche am Samstagnachmittag, 17. Januar 2026, einem Gelsenkirchener Jugendlichen Bargeld geraubt haben, ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen.

Nach Angaben des 15-Jährigen lief er gegen 15 Uhr vom Gelsenkirchener Bahnhof über die Bahnhofstraße Richtung Musiktheater. Auf dem Heinrich-König-Platz auf Höhe des dortigen Zugangs zu den Straßenbahnhaltestellen sprach ihn ein Unbekannter an und bat ihn, eine Nummer auf dem Handy des Jugendlichen anzurufen.

Während der Jugendliche die Nummer wählte, stießen vier weitere unbekannte Personen aus der Straße "Am Rundhöfchen" zu den beiden hinzu. Unter der Androhung von körperlicher Gewalt nahmen die fünf Jugendlichen dem 15-Jährigen sein Bargeld ab. Anschließend flüchteten sie.

Nach Angaben des Jugendlichen war der erste Unbekannte circa 1,80 Meter groß, 16 oder 17 Jahre alt und hatte eine schlanke Statur. Er sprach ohne Akzent Deutsch und hatte schwarze, lockige Haare und einen Schnurr- und Kinnbart.

Die weiteren Tatverdächtigen hatten ebenfalls schwarze Haare. Sie trugen schwarze Kleidung und eine Kappe oder hatten eine Kapuze auf dem Kopf.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich beim zuständigen Kriminalkommissariat 15 unter der Rufnummer 0209 365 7512 oder bei der Kriminalwache unter 0209 365 8240 zu melden.

